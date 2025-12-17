Demnach ist nicht die monatliche Belastung durch Zins und Tilgung das grösste Hindernis, sondern der massiv gestiegene Kapitalbedarf vor dem Kauf, wie am Mittwoch aus einer Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. So mussten junge Käufer in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt fast 14 Jahre sparen, um das nötige Eigenkapital anzusammeln. Dies ist doppelt so lange wie bei der Generation der Babyboomer in den 1980er-Jahren.