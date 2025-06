Start an der Schweizer Börse

Die Aktien von Amrize werden am Montag sowohl an der Schweizer Börse SIX als auch - ein paar Stunden später an der New Yorker Börse NYSE kotiert. Dort findet auch die grosse Eröffnungszeremonie statt. Der ehemalige Holcim- und jetzige Amrize-Boss Jan Jenisch wird in der Kathedrale des Kapitalismus auf dem berühmten Balkon der New Yorker Börse die Eröffnungsglocke läuten, wie es aus Unternehmenskreisen heisst. Jenisch ist der Architekt von Amrize und feiert damit die Selbstständigkeit seines "Babys".