Holcim gehe davon aus, den geplanten Spin-off im Juni 2025 abzuschliessen, teilte der Baustoffkonzern in der Nacht auf Donnerstag mit. Allerdings müssten die üblichen Vollzugsbedingungen, einschliesslich der Zustimmung der Holcim-Aktionäre an der Generalversammlung am 14. Mai 2025 sowie der Wirksamkeitserklärung der «Form 10» durch die US-Behörde SEC, erfüllt werden.