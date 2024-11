JP Morgan legt den Fokus eher auf eine optimistische Zukunft. Die Bank geht davon aus, dass trotz der jüngsten Erholung nach dem Wahlsieg Trumps für den europäischen Zementsektor weiteres Aufwärtspotenzial bestehe, so die Analystin. Weiter dürften die bereits in Kraft getretenen Konjunkturprogramme in den USA Holcim einen gewissen Rückenwind verleihen. Dies betont auch der Analyst der Deutschen Bank und erwähnt zudem einen stabilen makroökonomischen Ausblick für das Jahr 2025. Dies obwohl die seit Spätsommer verzeichneten höheren Zinsen die Erholung des Neubaus, insbesondere des Wohnungsbaus, wahrscheinlich verzögern würden, so der Analyst weiter.