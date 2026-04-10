Nach der Kurskorrektur seit Jahresbeginn sieht der zuständige Analyst bei Goldman Sachs einen attraktiven Einstiegszeitpunkt in eine langfristige Wachstumsstory. Für zusätzliche Klarheit sorge die Fortführung des europäischen Emissionshandelssystems, was Unsicherheiten reduziere und Holcims Wettbewerbsvorteile bei den Kosten stärke. Insgesamt hält der Analyst die Bewertungsprämie der Aktie angesichts der Wachstumsaussichten für gerechtfertigt.