Die Aktie von Holcim steigt am Freitag nach Handelseröffnung um 2 Prozent auf 70,95 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index liegt 0,3 Prozent höher. Damit liegt die Holcim-Aktie wieder über dem Niveau von Ende Februar, als die Kriegsaktivitäten am Golf ausbrachen.
Gewichtiger ist das Urteil von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank erhöhte die Anlageempfehlung für die Holcim-Aktie auf «Kaufen» von zuvor «Neutral». Das Kursziel wurde auf 82 von 77 Franken hochgeschraubt.
Nach der Kurskorrektur seit Jahresbeginn sieht der zuständige Analyst bei Goldman Sachs einen attraktiven Einstiegszeitpunkt in eine langfristige Wachstumsstory. Für zusätzliche Klarheit sorge die Fortführung des europäischen Emissionshandelssystems, was Unsicherheiten reduziere und Holcims Wettbewerbsvorteile bei den Kosten stärke. Insgesamt hält der Analyst die Bewertungsprämie der Aktie angesichts der Wachstumsaussichten für gerechtfertigt.
Der Baustoffkonzern hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn im fortgeführten Geschäft zwar gesteigert. Ein buchhalterischer Effekt aus dem Verkauf des Nigeria-Geschäfts und der starke Franken drückten den ausgewiesenen Konzerngewinn indes nach unten. Der Reingewinn fiel auf 387 Millionen von 1,46 Milliarden Franken im Jahr 2024.
Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Holcim ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende EBIT soll gleichzeitig um 8 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll weiter steigen.
(cash/AWP)