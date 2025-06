Die Regionen Lateinamerika und Nordafrika würden das Wachstum des Konzerns weiterhin massgeblich vorantreiben werden, und zwar organisch und durch M&A-Aktivitäten, so Diethelm. In Europa werde das Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit liegen. «Qualität statt Volumen» werde das dominierende Thema bleiben. Dabei werde der wachsende Anteil nachhaltiger Produkte die Rentabilität steigern. Die Infrastrukturprogramme, die in Europa ausgerollt werden, und ein Ende des Ukraine-Krieges wären sehr positiv für die Kapazitätsauslastung - «und würden zu einer deutlich höheren Rentabilität in Europa führen, vor allem in Deutschland», führt der Vontobel-Experte aus.