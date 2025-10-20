Sie kommt nicht nur bei Anlegern, sondern auch bei Analysten gut an: Mit der Übernahme von Xella stärke Holcim den Bereich Building Solutions, der aktuell 37 Prozent des Umsatzes ausmache und gemäss Strategie bis 2030 auf 50 Prozent ausgebaut werden soll, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Sie schätzt, dass die Xella-Akquisition im dritten Jahr etwas über 5 Prozent zum operativen Gewinn auf Stufe EBITDA des Gesamtkonzerns beitragen wird, sollten die angestrebten Synergien realisiert werden. Die ZKB bestätigt die Einstufung «Übergewichten» für Holcim.