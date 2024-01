Die Kritik der Jefferies-Expertin Glynis Johnson setzt an einem anderen Punkt an: Ihrer Ansicht nach sind es gar nicht die nordamerikanischen Holcim-Firmen, die heute an der Börse zu tief bewertet werden. Viel Firmenwert liege hingegen in den anderen fast 70 Ländern brach, in denen Holcim aktiv sei.