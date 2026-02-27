Die Entwicklung im frühen Handel spiegelt sich nicht in den ersten Kommentaren der Analysten wider. Diese zeigen sich einhellig positiv zu den Zahlen und den Aussichten. Holcim habe «starke Zahlen und eine überraschend zuversichtliche Guidance ausgegeben», schreibt etwa die UBS. Die Prognosen kamen dabei grösstenteils über den Erwartungen der Experten zu liegen und es gebe auch noch positives Überraschungspotenzial. Eine Anpassung der Konsens-Erwartungen sei aber noch nicht zu erwarten, heisst es etwa bei RBC.