Ähnlich klingt es bei Vontobel. Trotz anhaltend schwieriger Endmärkte hätten insbesondere Afrika, aber auch Europa in Lokalwährungen stark zugelegt und bei der Profitabilität sei nur Südamerika schwächer gewesen - allerdings aufgrund temporärer Effekte. Zudem habe die starke Entwicklung in Europa und AMEA dies mehr als ausgeglichen. Das EBIT-Wachstum könnte nach der Beschleunigung im dritten Quartal auf Jahressicht durchaus am oberen Ende der Spanne liegen.