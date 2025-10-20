Nach dem Ausstieg aus Nigeria sei ein Plattform-Deal in Europa erwartet worden, heisst es in einem Kommentar des Vontobel-Analysten Mark Diethelm. Die Transaktion sei «hoch komplementär» mit dem bestehenden Portfolio von Holcim im Bereich «Building Solutions». Ausserdem sei die Profitabilität des zugekauften Geschäfts signifikant höher und der Kaufpreis scheine unter Berücksichtigung der Synergien attraktiv.