Der Baustoffkonzern aus Zug knüpft mit den Zahlen zum ersten Quartal 2024 an die Ergebnisse des vierten Quartals 2023 an und übertrifft erneut die Erwartungen der Analysten. Die Hoffnung auf eine Erhöhung der diesjährigen finanziellen Ziele erweist sich jedoch als verfrüht, da das Unternehmen weiterhin an den bisherigen Zielen festhält.