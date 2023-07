Die Holcim-Aktien gewinnen um 09.30 Uhr 1,5 Prozent auf 60,46 Fr., dies in einem ebenfalls etwas festeren Gesamtmarkt (SMI +0,8%). Im bisherigen Jahresverlauf steht die Holcim-Aktie mit einem Plus von knapp einem Viertel an zweiter Stelle im SMI.