Auch die Bank Vontobel findet vorwiegend lobende Worte. Sie begrüsst sowohl das prozentual zweistellige Umsatzwachstum in Lateinamerika als auch die Margenverbesserungen in Europa sowie in im Grossraum Asien Pazifik. Auch die Zürcher Bank unterstreicht, dass die Erhöhung der Ziele so früh im Jahr von grosser Zuversicht des Unternehmens in die eigene Projekt-Pipeline sowie in die Preisgestaltungsmacht zeugt. Vontobel preist die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Franken an.