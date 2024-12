Am Wochenende hatte Holcim den Verkauf seines nigerianischen Geschäfts angekündigt. So soll die Beteiligung in Höhe von 83,81 Prozent an Lafarge Africa an die chinesische Huaxin Cement verkauft werden. Der Unternehmenswert auf einer 100 Prozent-Basis liegt bei einer Milliarde US-Dollar. Die Transaktion werde voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.