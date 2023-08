Mit der Übernahme von CSTR könne Holcim dank einem erweiterten Angebot an Dachsystemen auch eine grössere Rolle bei nachhaltigen Lösungen für energieeffiziente Gebäude spielen. Der Kauf soll zudem die "Strategie 2025 - Beschleunigung des grünen Wachstums" voranbringen. Holcim will in diesem Rahmen das "Solutions&Products"-Geschäft bis 2025 auf 30 Prozent des Umsatzes erhöhen.