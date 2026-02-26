Grund für die Kursverluste sind unter anderem Diskussionen über eine Anpassung des europäischen Emissionshandelssystems gewesen. Eine Aufweichung dieses auf Klimaschutz ausgelegten Systems würde die Anstrengungen von Holcim und anderer Baustoffkonzerne zur CO₂-Reduktion unterlaufen. Allerdings dürften die Anpassungen des Emissionshandelssystems noch auf sich warten lassen und erst im Laufe der nächsten Jahre wirklich konkreter werden.