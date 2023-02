Nordamerika sei der beste Baumarkt der Welt, dort und in Europa wolle Holcim sich verstärken. "In den USA etwa sind unsere Marktanteile noch relativ gering, die können sich in Zukunft gut verdoppeln", betonte Jenisch. "Wir sind immer an etwas dran. Wir prüfen Unternehmen, kaufen aber nicht jede Firma, das muss ja passen", sagte er weiter. Grossakquisitionen lehnt er allerdings ab: "Ich fühle mich mit kleinen und mittleren Akquisitionen am wohlsten, die kann man einfacher umsetzen und erfolgreich machen."