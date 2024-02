Er hob hervor, dass die Schweiz eine bedeutende Rolle als Vorreitermarkt in Sachen Nachhaltigkeit für Holcim spielen wird. In Europa wolle sich die alte Holcim angesichts der schärferen Klimaregulierung generell auf nachhaltige Baustoffe konzentrieren. Für exportorientierte Unternehmen seien die Rahmenbedingungen in Europa aber eine Belastung, saget Jenisch. «Heute müssen Sie in den jeweiligen Märkten eigene Lieferketten aufbauen», sagte er ausserdem.