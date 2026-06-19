«Bei dieser Akquisition stimmen Timing und Bewertung perfekt», sagte er in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Freitag. Der Kauf erfolge am Tiefpunkt des Bauzyklus, während sich in wichtigen Märkten wie Deutschland und Frankreich bereits Anzeichen einer Erholung zeigten, so Gutovic.
Mit der Übernahme von Xella für 1,85 Milliarden Euro steigt Holcim in den Markt für Wandsysteme ein und erweitert sein Angebot zu integrierten Baulösungen. «Mit Xella können wir unseren Kunden künftig Komplettlösungen vom Fundament bis zum Dach anbieten», sagte Gutovic. Die Akquisition sei ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie «NextGen Growth 2030».
Trotz der anhaltenden Schwäche im europäischen Wohnungsbau sieht Gutovic erhebliches Potenzial. Neben den Erholungssignalen in einzelnen Märkten verweist er auf den strukturellen Wohnungsmangel in Europa. Wachstumschancen sieht Gutovic zudem im energieeffizienten Bauen sowie im Reparatur- und Sanierungsmarkt.
Bis zum dritten Jahr nach der Übernahme erwartet Holcim Ebitda-Synergien von rund 60 Millionen Euro. Diese sollen je zur Hälfte aus Kosteneinsparungen und zusätzlichem Umsatz stammen.
Die Übernahme schränkt laut Gutovic die Akquisitionsfähigkeit des Konzerns nicht ein. «Unsere Bilanz ist kerngesund, wir haben das Jahr 2025 mit einem Verschuldungsgrad von 0,9 beendet. Wenn ein grosses Zielobjekt attraktiv ist, greifen wir zu, wie jüngst in Kolumbien.»
Für 2026 zeigt sich Gutovic zuversichtlich. Nach wetterbedingten Belastungen zu Jahresbeginn habe sich das Geschäft deutlich belebt. Während sich der Wohnungsbau erhole, profitiere Holcim weiterhin von einer starken Nachfrage im Infrastrukturbereich.
(AWP)