Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts auf der Zielgeraden

Weiter voran kommt die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts, die Holcim Ende Januar 2024 überraschend angekündigt hatte. Die Börsenkotierung an der Wall Street und der SIX soll voraussichtlich im Juni erfolgen, teilte Holcim am Freitag mit. Der Spin-off des Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize soll an der Generalversammlung vom 14. Mai 2025 beschlossen werden.