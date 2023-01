Die Fördergelder würden die Entwicklung von Projekten zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid (Carbon Capture Utilization and Storage CCUS) in Deutschland und Polen beschleunigen, teilte Holcim am Freitag mit. Der "Net-Zero"-Fahrplan von Holcim umfasse weltweit mehr als 50 Projekte zur Dekarbonisierung des Geschäfts.