Bachmann folgt auf Haimo Primas. Er verlasse den Konzern nach 24 Jahren und werde ausserhalb von Holcim eine neue berufliche Herausforderung annehmen, wie es hiess. Holcim will unter der neuen Führung unter anderem die Transformation des Geschäfts und ein nachhaltiges Gewinnwachstum in der Region vorantreiben.