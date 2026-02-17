Das Rating spiegle das starke Finanzprofil und das umsichtige Bilanzmanagement von Holcim wider, mit einem erwarteten EBITDA-Nettoverschuldungsgrad von 1,4x bis 1,6x und einer Free-Cashflow-Marge (FCF) von 4,5 bis 5,5 Prozent für den Zeitraum 2026 bis 2028. Diese Kennzahlen würden durch eine starke geografische Diversifizierung und Marktposition ergänzt, schrieb Fitch in einer Mitteilung.
Grund für den stabilen Ausblick sei die Einschätzung, dass der Konzern wahrscheinlich eine konservative Kapitalstruktur und Finanzpolitik beibehalten werde. Gleichzeitig dürfte Holcim seine Produkt- und geografische Diversifizierung durch eine umsichtige Akquisitionsstrategie mit Schwerpunkt auf Bau-Lösungen verbessern.
Die Heraufstufung des kurzfristigen Kreditratings auf «F1» von «F2» von Holcim sei hingegen mit dem verbesserten Liquiditätsprofil und den über den Erwartungen liegenden Deckungsquoten begründet. Diese würden zu einer stärkeren finanziellen Flexibilität führen, hiess es.
(AWP)