Das Rating spiegle das starke Finanzprofil und das umsichtige Bilanzmanagement von Holcim wider, mit einem erwarteten EBITDA-Nettoverschuldungsgrad von 1,4x bis 1,6x und einer Free-Cashflow-Marge (FCF) von 4,5 bis 5,5 Prozent für den Zeitraum 2026 bis 2028. Diese Kennzahlen würden durch eine starke geografische Diversifizierung und Marktposition ergänzt, schrieb Fitch in einer Mitteilung.