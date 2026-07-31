Insgesamt schaffte Holcim im ersten Halbjahr 2026 eine leichte Umsatzsteigerung um 0,7 Prozent auf 7,93 Milliarden Franken, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag bekannt gab. Dass es nicht mehr wurden, ist auf den starken Franken und Verkäufe von Geschäftsteilen zurückzuführen, die zusammen den Umsatz um 333 Millionen Franken drückten. Trotz der erfreulichen Umsatzentwircklung verlor der Valor 1,5 Prozent bis um 13:15 Uhr.