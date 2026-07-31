Insgesamt stieg der Umsatz von Holcim im ersten Halbjahr 2026 um 0,7 Prozent auf 7,93 Milliarden Franken, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag bekannt gab. Dabei sorgte der starke Franken weiterhin für Gegenwind, der 268 Millionen Franken an Umsatz kostete.