Zudem hat sich Holcim aus Simbabwe zurückgezogen. So sank der Umsatz um 11,1 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken. Ohne die Verkäufe wäre der Umsatz organisch um 8,0 Prozent gestiegen, teilte Holcim am Freitag in einem Communiqué mit.