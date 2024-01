Holcim bestätigt einen Bericht der Financial Times vom Samstag, wonach das Nordamerika-Geschäft abgespaltet und an die Börse gebracht werden soll. Ausserdem zieht sich der langjährige Firmenchef Jan Jenisch an die Spitze des Verwaltungsrats zurück. Bisher war er in einer Doppelfunktion tätig. Für ihn übernimmt der bisherige Europa-Chef Miljan Gutovic.