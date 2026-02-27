Der Zement-, Zuschlagstoff- und Betonfertigteilhersteller gab bekannt, dass sein Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember um 4,8 Prozent auf 3,82 Milliarden Franken gesunken ist. Dies entsprach den Analystenprognosen von 3,81 Milliarden Franken.
Der wiederkehrende operative Gewinn von Holcim ging um 0,8 auf 601 Millionen Franken zurück und lag damit über den Erwartungen von 583 Millionen Franken.
Im Gesamtjahr 2025 hat der Konzern dank Kostensenkungen und dem Ausbau des Angebots an nachhaltigen Produkten mehr verdient. Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 3,0 Prozent auf 15,7 Milliarden Franken. Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) stieg um 10,3 Prozent auf 2,88 Milliarden Franken. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge einen bereinigten operativen Gewinn von 2,86 Milliarden Franken geschätzt.
Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet Holcim mit einem organischen Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent und einem organischen Ergebnis-Anstieg um acht bis zehn Prozent.
(Reuters)