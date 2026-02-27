Im Gesamtjahr 2025 hat Holcim dank Kostensenkungen und dem Ausbau des Angebots an nachhaltigen Produkten mehr verdient. Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 3,0 Prozent auf 15,7 Milliarden Franken. Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) stieg um 10,3 Prozent auf 2,88 Milliarden Franken.
Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge einen bereinigten operativen Gewinn von 2,86 Milliarden Franken geschätzt.
Die Aktie steigt vorbörslich um 1,7 Prozent.
Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember sank um 4,8 Prozent auf 3,82 Milliarden Franken. Dies entsprach den Analystenprognosen von 3,81 Milliarden Franken.
Der wiederkehrende operative Gewinn von Holcim ging um 0,8 auf 601 Millionen Franken zurück und lag damit über den Erwartungen von 583 Millionen Franken.
Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet Holcim mit einem organischen Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent und einem organischen Ergebnis-Anstieg um acht bis zehn Prozent.
«Holcim gelang 2025 eine weitere überzeugende Entwicklung beim EBIT-Wachstum, bei der Marge und der Cashgenerierung», schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Der Ausblick für 2026 sei ebenfalls zuversichtlich.
Das Ergebnis überzeuge auch im Sektorvergleich. So verzeichnete HeidelbergMaterials 2025 einen organischen EBIT-Anstieg von 6 Prozent (Holcim: +10 Prozent) und eine Free-Cashflowmarge von 9,8 Prozent (Holcim: 13,7 Prozent), so die ZKB weiter. Die Bank stuft die Aktie mit Übergewichten ein.
(Reuters)