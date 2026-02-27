Das Ergebnis überzeuge auch im Sektorvergleich. So verzeichnete HeidelbergMaterials 2025 einen organischen EBIT-Anstieg von 6 Prozent (Holcim: +10 Prozent) und eine Free-Cashflowmarge von 9,8 Prozent (Holcim: 13,7 Prozent), so die ZKB weiter. Die Bank stuft die Aktie mit Übergewichten ein.