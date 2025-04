Der Umsatz fiel um 0,8 Prozent auf 5,54 Milliarden Franken, wie Holcim am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Als Bremsklotz wirkte erneut der starke Franken. In Lokalwährungen sei das Geschäft lediglich um 0,2 Prozent geschrumpft. Zudem spielten erneut Akquisitionen und Verkäufe von Geschäftseinheiten eine Rolle. Organisch sei der Umsatz um 0,6 Prozent gesunken.