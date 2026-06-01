Holcim will mit dem Kauf des Wandsystemherstellers Xella für ​1,85 Milliarden Euro seine Position ​im wachsenden ​europäischen Markt für Gebäudesanierungen ausbauen. Die EU-Kommission ‌lehnte eine Stellungnahme ab. Sie will bis zum 12. Juni ​entscheiden, ​ob der Kauf ⁠genehmigt wird.