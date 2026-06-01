Um die Bedenken der ​Wettbewerbshüter auszuräumen, habe Holcim zuvor sein rumänisches Geschäft mit Porenbeton zum Verkauf gestellt, teilte das ‌Unternehmen dazu mit.

Holcim will mit dem Kauf des Wandsystemherstellers Xella für ​1,85 Milliarden Euro seine Position ​im wachsenden ​europäischen Markt für Gebäudesanierungen ausbauen. Die EU-Kommission ‌lehnte eine Stellungnahme ab. Sie will bis zum 12. Juni ​entscheiden, ​ob der Kauf ⁠genehmigt wird.

Die Übernahme von Xella wurde im letzten Oktober angekündigt. 

(Reuters)