Um die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen, habe Holcim zuvor sein rumänisches Geschäft mit Porenbeton zum Verkauf gestellt, teilte das Unternehmen dazu mit.
Holcim will mit dem Kauf des Wandsystemherstellers Xella für 1,85 Milliarden Euro seine Position im wachsenden europäischen Markt für Gebäudesanierungen ausbauen. Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme ab. Sie will bis zum 12. Juni entscheiden, ob der Kauf genehmigt wird.
Die Übernahme von Xella wurde im letzten Oktober angekündigt.
(Reuters)