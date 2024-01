Das kotierte Nordamerikageschäft werde der führende Anbieter von Baulösungen in der Region. Bis 2030 peile der Bereich einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar und ein Betriebsergebnis (EBIT) von über fünf Milliarden Dollar bei branchenführenden Margen an. Das Nordamerikageschäft betreibe Anlagen an über 850 Standorten und sei in den Bereichen Zement, Zuschlagstoffe, Fertigbeton und Bedachungen tätig. Das verbleibende Geschäft von Holcim solle 2030 einen Umsatz von rund 22 Milliarden Franken und ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von über vier Milliarden Franken erwirtschaften.