Holcim hat vergangenen Herbst mit dem Kauf des Wandsystem-Anbieters Xella für 1,85 Milliarden Euro die grösste Akquisition seit vier Jahren getätigt. Um den Umsatzanteil des Bereichs Building Solutions auf 50 Prozent zu erhöhen, braucht es aber laut VR-Präsident Kim Fausing noch mehr Übernahmen.
«Xella ist nicht der Endpunkt. In Building Solutions wird noch viel passieren», sagte Fausing im Interview mit dem Finanzportal «The Market». Es sei «durchaus möglich», dass Holcim in diesem Jahr weitere grössere Transaktionen unterzeichnen werde. Der Schwerpunkt liege aber aktuell auf der Integration der bereits abgeschlossenen Deals.
Die geografische Fokussierung hat Holcim vor allem mit dem im vergangenen Jahr erfolgten Spin-off von Amrize im Wesentlichen abgeschlossen. «Kleinere Anpassungen im Portfolio kann es immer geben», sagte Fausing. Im Vordergrund stünden nun klar das organische Wachstum, gezielte Investitionen und ergänzende Akquisitionen.
Seit der Eskalation am Persischen Golf sind die Preise für Erdgas und Erdöl stark gestiegen, was energieintensive Branchen unter Druck setzt. Fausing sieht aber kein wesentliches Risiko für Holcim. «In vielen Märkten setzen wir bereits heute verstärkt alternative Brennstoffe ein», betonte er. Dadurch sinke die Abhängigkeit von klassischen Energieträgern.
(AWP)