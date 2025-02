Indem das Nordamerika-Geschäft vom Konzern verselbständigt wird, will Holcim das Potenzial in der Region heben und die Börsenbewertung ankurbeln. Auf dem Weg hin zur Abspaltung nahm Holcim eine weitere Hürde. So reichte der Konzern bei der US-Wertpapierbehörde SEC eine Registrierungserklärung für das Amrize getaufte Geschäft ein. Amrize soll bis zur Jahresmitte in einer der grössten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahre an der New York Stock Exchange (NYSE) und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden. Nach dem geplanten Spin-off werde Amrize mit operativem Hauptsitz in Chicago der grösste Anbieter von Baulösungen sein, der sich ausschliesslich auf den nordamerikanischen Markt konzentriert. Das Unternehmen mit 19.000 Mitarbeitern und mehr als 1000 Betriebsstätten beliefere alle US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen mit Produkten wie Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen, Bedachungen und Isolierungen.