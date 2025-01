Kim Fausing ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim und gehört dem Audit Committee an. Er ist seit Juli 2017 President und Chief Executive Officer der dänischen Danfoss Gruppe. Davor war er seit Januar 2008 Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung bei Danfoss. Von 1990 bis zu seinem Wechsel zu Danfoss war Kim Fausing in verschiedenen internationalen Positionen innerhalb der Hilti Gruppe in Europa und Asien tätig.