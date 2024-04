Mit der Wahl von Hinkel wachse der Verwaltungsrat von Holcim auf elf Mitglieder, von denen zehn als unabhängig gelten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Hinkel leitet seit Mai 2021 das operative Geschäft von Microsoft in der Schweiz. Bevor sie zu Microsoft stiess, war sie in verschiedenen Führungspositionen beim Beratungsunternehmen Accenture tätig. Insgesamt bringe sie mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche mit.