Alkern stellt unter anderem vorgefertigte Betonelemente für nachhaltiges Bauen her, wie Holcim am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern in mehr als 50 Produktionsstätten einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Zusätzlich ist die Firma im Bereich Bau-Lösungen für Infrastruktur, Industrie und Gebäude aktiv.