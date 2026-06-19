Der Zukauf wurde bereits im vergangenen Oktober angekündigt und sollte im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Damit liegt Holcim also gut im Zeitplan. Für 2026 werden Nettoumsätze bei Xella von 1 Milliarde Euro erwartet, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Transaktion soll im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von 60 Millionen Euro bringen. Bereits im ersten Jahr seien positive Effekte auf EPS und Free Cashflow zu erwarten. Ab dem dritten Jahr wird ein positiver Beitrag zur Kapitalrendite erwartet.