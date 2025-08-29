Der Zementhersteller Holcim hat den Verkauf seines Geschäfts in Nigeria abgeschlossen. Wie bereits Ende 2024 angekündigt, wurde damit die Beteiligung in Höhe von 83,81 Prozent an Lafarge Africa PLC an die chinesische Huaxin Cement übertragen.
Der Unternehmenswert auf einer 100 Prozent-Basis liege bei 1 Milliarde US-Dollar, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Der Verkaufserlös verschaffe «Holcim zusätzliche Kapazitäten für unsere wachstumsorientierte Kapitalallokation», lässt sich Martin Kriegner, Regional Head Asia, Middle East & Africa von Holcim, zitieren.
(AWP)