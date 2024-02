Mit seinen integrierten Dachbegrünungs- und Solarsystemen erweitere Zinco den Ansatz von Holcim, auch Spezifikationen zu verkaufen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette könnten die Lösungen von Zinco «mehr Natur in die Städte bringen und das städtische Wohlbefinden verbessern, von der Reduzierung der Wärmeinsel-Effekte bis zur Verbesserung der Luftqualität».