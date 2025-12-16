Holcim hat Peru erst vor Kurzem für sich entdeckt. Vor gut einem Jahr kaufte der Betonkonzern die Firma Comacsa, einen Hersteller von Zement und Industriemineralien, sowie Mixercon, einen Hersteller von Zement und Transportbeton. Im letzten Frühling wurde dann die Gesellschaft Compañía Minera Luren, die Mauermaterialien herstellt, übernommen.