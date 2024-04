Weil rund 80 Prozent der Einfamilienhäuser in Argentinien mit Betonbalken gebaut würden, gebe es in diesem Markt grosses Potenzial, heisst es. Mit der Übernahme von Tensolite will Holcim sein Solutions & Products-Portfolio erweitern - das ist der Bereich, in dem die Gruppe bekanntlich bis 2025 30 Prozent des Umsatzes generieren möchte - und die geografische Präsenz in Lateinamerika stärken. Tensolite ist in Argentinien, Paraguay und Uruguay tätig.