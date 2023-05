Die 1972 gegründete Besblock sei in der Branche führend in Sachen Nachhaltigkeit. Die Firma habe eine der effizientesten Lastwagen-Flotten des Landes und einen neuen 1,6-Megawatt-Biomassekessel sowie ein System für erneuerbare Energien. Damit baue Holcim seine Position als Anbieter von nachhaltigen Bauprodukten in Grossbritannien aus.