Des weiteren hat Holcim einen Mehrheitsanteil an der A&S Recycling in Hannover übernommen, womit die Gruppe nun über zehn Recycling-Hubs in Deutschland verfüge. In Frankreich hat die Schweizer Gruppe schliesslich eine Vereinbarung für die Übernahme eines Abbruchmaterial-Recyclers im Nordwesten des Landes vereinbart, mit der die Zahl der Recycling-Zentren landesweit auf 28 steigen wird.