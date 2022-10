Wiltshire sei das führende britische Unternehmen beim Recycling von Bau- und Abbruchmaterial in grüne Baustoffe, teilte Holcim am Donnerstag mit. Insgesamt verarbeite Wiltshire im Jahr rund 150'000 Tonnen an Bau- und Abbruchmaterialien und habe damit im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 20 Millionen Franken erwirtschaftet.