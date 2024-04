Mehr Gewinn in Europa

Zur Gewinnsteigerung trug vor allem das Geschäft in Europa bei. Hier konnte Holcim bei 5,5 Prozent weniger Umsatz den wiederkehrenden operativen Gewinn um ein Fünftel verbessern. Auf vergleichbarer Basis in Lokalwährungen wäre er fast um ein Viertel gestiegen. Man habe im sechsten Quartal in Folge die wiederkehrende EBIT-Marge verbessert. «Dieser positive Ergebnistrend wird sich fortsetzen», erklärte Holcim.