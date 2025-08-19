Dies bestätigt auch Eugen Perger, Head of Equity Strategy bei Research Partners, für den es im Nachhinein gut verständlich ist, dass es Holcim so stark gelaufen ist und Amrize eher zurückgeblieben ist. Als Grund führt er auf: «Holcim hat spannende und sehr dynamischen Märkte, wie der Mittlere Osten, Nordafrika oder Osteuropa. In Lateinamerika hat Holcim eine fast monopolartige Stellung.» Bei Amrize hingegen sei das Wachstum eher schwach. Ihre Produkte hätten kein dynamisches Wachstum, sondern wachsen einfach mit dem Bevölkerungswachstum der USA mit.