Der Verkauf des Philippinen-Geschäfts umfasst zunächst den Verkauf eines Anteils von 67,623 Prozent für 527 Millionen US-Dollar, wie Holcim am Sonntagmorgen mitteilte. Nach dem Verkauf dieser Mehrheitsbeteiligung sehe die Transaktionsstruktur vor, dass Holcim ihren verbleibenden Anteil von rund 31 Prozent innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren veräussere. Dabei sei ein Mindestverkaufspreis von 280 Millionen US-Dollar garantiert.