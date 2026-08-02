Der Zementhersteller Holcim treibt mit dem Ausstieg aus seinem Geschäft auf den Philippinen seinen ‌Konzernumbau ⁠voran. Die Sparte werde für mehr als 800 ⁠Millionen Dollar an das chinesische Unternehmen Huaxin Building Materials verkauft. Das Geschäft umfasst zunächst den Verkauf eines Anteils von 67,623 Prozent für 527 Millionen US-Dollar, wie Holcim am Sonntagmorgen mitteilte. Nach dem Verkauf dieser Mehrheitsbeteiligung sehe die Transaktionsstruktur vor, dass Holcim ihren verbleibenden Anteil von rund 31 Prozent innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren veräussere. Dabei sei ein Mindestverkaufspreis von 280 Millionen US-Dollar garantiert.